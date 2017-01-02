الأربعاء 01 فبراير-شباط 2017
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وقفة لموظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر تناشد المجتمع الدولي رفع الحصار عن ميناء الحديدة وقفة لموظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر تناشد المجتمع الدولي رفع الحصار عن ميناء الحديدة

نظم موظفو وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم بميناء الحديدة وقفة إحتجاجية تحت شعار " ميناء الحديدة، ميناء خدمي يقوم بدوره الإنساني ". وناشد المشاركون

وقفة لموظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر تناشد المجتمع الدولي رفع الحصار عن ميناء الحديدة وقفة لموظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر تناشد المجتمع الدولي رفع الحصار عن ميناء الحديدة

نظم موظفو وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم بميناء الحديدة وقفة إحتجاجية تحت شعار " ميناء الحديدة، ميناء خدمي يقوم بدوره الإنساني ". وناشد

مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان بتعز مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان بتعز

استهدفت مدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم، تجمعات وتحصينات ومواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز، محققة إصابات مباشرة. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأ

مصرع وإصابة من مرتزقة العدوان في كسر زحف لهم في كرش بلحج مصرع وإصابة من مرتزقة العدوان في كسر زحف لهم في كرش بلحج

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي يوم الأربعاء مصرعهم وأصيب آخرين في كسر زحف لهم في كرش بمحافظة لحج. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ا

الاحزاب المناهضة للعدوان تستنكر الأداء السلبي للمبعوث الاممي ولد الشيخ الاحزاب المناهضة للعدوان تستنكر الأداء السلبي للمبعوث الاممي ولد الشيخ

أعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان، وقوفها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية ومشاركتها في جبهات العزة والشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقرار

الجيش اليمني ينفذ عمليات نوعية في العمق السعودي الجيش اليمني ينفذ عمليات نوعية في العمق السعودي

استمر أبطال الجيش واللجان الشعبية في استهداف مواقع وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ 24 الساعة الماضية بقصف صاروخي ومدفعي محققا إصابات مباشرة . وأوضح مص

رئيس المجلس السياسي الأعلى يشيد بالمواقف الوطنية البطولية لأبناء محافظة الضالع رئيس المجلس السياسي الأعلى يشيد بالمواقف الوطنية البطولية لأبناء محافظة الضالع

إستقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم عدد من القيادات والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني

نائب رئيس المجلس السياسي يشيد بدور قيادة صندوق رعاية المعاقين نائب رئيس المجلس السياسي يشيد بدور قيادة صندوق رعاية المعاقين

أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن العدوان السعودي المتواصل على اليمن تسبب بإنهيار شامل لكافة الخدمات الإج تماعية المندرجة ضمن مظلة الأما

وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الغذاء العالمي وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الغذاء العالمي

التقى وزير الخارجية هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم الجديد لبرنامج الغذاء العالمي لدى بلادنا السيد ستيفن أندرسين الذي قدم له أوراق اعتماده. وفي اللقاء رحب

وحدات من الجيش واللجان يصدون زحف للمرتزقة باتجاه جبال يام بمديرية نهم وحدات من الجيش واللجان يصدون زحف للمرتزقة باتجاه جبال يام بمديرية نهم

صدت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تقدم لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي باتجاه سلسلة جبال يام بمديرية نهم. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية

تدمير شاحنة عسكرية للمرتزقة ومصرع طاقمها بمديرية صرواح بمأرب تدمير شاحنة عسكرية للمرتزقة ومصرع طاقمها بمديرية صرواح بمأرب

دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية شاحنة عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي بمديرية صرواح في محافظة مأرب . وأكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان استهدافوا ش

4 ولايات تطعن في قرار ترمب حول الهجرة 4 ولايات تطعن في قرار ترمب حول الهجرة

انضمت ولايات ماساتشوسيتس ونيويورك وفرجينيا إلى ولاية واشنطن في المعركة القانونية ضد الأمر التنفيذي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغل

جريمة الصالة الكبرى
كتاب .. (المحرقة الكبرى .. اليمن - 2016 )

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