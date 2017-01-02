السبت 04 فبراير-شباط 2017
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مصرع وجرح عسكريين سعوديين وتدميرمدرعةوآليةوتفجيرمخزن أسلحةباقتحام موقع الفريضةبجيزان مصرع وجرح عسكريين سعوديين وتدميرمدرعةوآليةوتفجيرمخزن أسلحةباقتحام موقع الفريضةبجيزان

اقتحمت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم موقع الفريضة العسكري السعودي بجيزان ودمرت ست آليات عسكرية ومخزن أسلحة في الموقع . وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأ

قتلى وجرحى من المرتزقة في صد زحف مكثف في مديرية الصلو قتلى وجرحى من المرتزقة في صد زحف مكثف في مديرية الصلو

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زح ف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه مديرية الصلو بمحافظة تعز . وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش و

انكسار زحف بأطراف نهم ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة انكسار زحف بأطراف نهم ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه جيال الرباح وجبال القتب بأطراف مديرية نهم. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء ال

يمنيون أغلقوا متاجرهم في نيويورك احتجاجا على حظر السفر يمنيون أغلقوا متاجرهم في نيويورك احتجاجا على حظر السفر

أغلقت مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأمريكيين من أصل يمني في نيويورك أبوابها لساعات يوم الخميس فيما يقول منظمون إنه احتجاج على سياسات الرئيس الأمريكي د

غرفة الامانة تدعو لضبط مرتكبي جريمة قتل رجل الاعمال علوي قاطن غرفة الامانة تدعو لضبط مرتكبي جريمة قتل رجل الاعمال علوي قاطن

دعت الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة الى ضبط مرتكبي جريمة قتل رجل الاعمال /علوي علي عبدالله قاطن على ايدي عصابة مسلحة بمنطقة الحثيلي جنوب العاصمة صنعاء.

مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران وجيزان وعسير مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران وجيزان وعسير

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقة العدوان اليوم، فيما تم تدمير آلية عسكرية بقصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية إستهدف عدد من تجمعات ومواقع العدو الس

هيئة الاثار: الانفاق تهدد مدينة صنعاء القديمة هيئة الاثار: الانفاق تهدد مدينة صنعاء القديمة

أكد رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف مهند السياني خطورة الانفاق التي يقوم بها بعض أهالي صنعاء القديمة على المباني التاريخية داخل المدينة. وأعرب عن الشكر للأجه

طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية حريب القراميش بمأرب طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية حريب القراميش بمأرب

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم خمس غارات على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب. وأفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بخ

الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية استهداف مواقع وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (س

الكشف عن وجود انفاق عميقة وسراديب داخل مدينة صنعاء التاريخية تهدد الجامع الكبير والمنازل المجاورة الكشف عن وجود انفاق عميقة وسراديب داخل مدينة صنعاء التاريخية تهدد الجامع الكبير والمنازل المجاورة

كشفت لجنة ميدانية نزلت لتفقد الاوضاع في مدينة صنعاء التاريخية عن العثور على انفاق وسراديب عميقة تهدد الجامع الكبير والمنازل في المدينة وحصلت 26سبتمبرنت على معل

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل حول التوسع الاستيطاني مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل حول التوسع الاستيطاني

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (اوكرانيا) ورئيس الجمع

استهداف تجمع لآليات المرتزقة بمديرية الوازعية بتعز استهداف تجمع لآليات المرتزقة بمديرية الوازعية بتعز

استهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعا لآليات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية الوازعية محافظة تعز. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ

جريمة الصالة الكبرى
كتاب .. (المحرقة الكبرى .. اليمن - 2016 )

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