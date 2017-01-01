الإثنين 09 يناير-كانون الثاني 2017
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محافظ تعز : ترتيبات للإفراج عن 30 من المغرر بهم ضمن قرار العفو العام محافظ تعز : ترتيبات للإفراج عن 30 من المغرر بهم ضمن قرار العفو العام

دعا محافظ تعز عبده محمد الجندي المغرر بهم الذين يقاتلون في صف تحالف العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة إلى الاستفادة من قرار العفو العام. وأوضح المحافظ الجندي ل

مصرع قيادي بارز بمرتزقة العدوان و11 من مرافقيه بمديرية بيحان بشبوة مصرع قيادي بارز بمرتزقة العدوان و11 من مرافقيه بمديرية بيحان بشبوة

لقي قائد مايسمى بالكتيبة الرابعة في اللواء 26 التابع لمرتزقة العدوان مصرعه اليوم و11 عنصرا من مرافقيه بعملية نوعية للجيش واللجان بمنطقة الساق بمديرية بيحان بشبو

مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للمرتزقة بالقرب من محطة البركاني بلحج مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للمرتزقة بالقرب من محطة البركاني بلحج

استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بالقرب من محطة البركاني بمحافظة لحج محققة إصابات مباشرة. وأوضح مصدر عسكري لوكا

وزير الاتصالات يدشن في هيئة البريد خدمة دفع قيمة المشتريات عبر الهاتف وزير الاتصالات يدشن في هيئة البريد خدمة دفع قيمة المشتريات عبر الهاتف

دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان في الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي اليوم بصنعاء خدمة دفع قيمة المشتريات عبر الهاتف. تهدف الخدمة ال

رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني

بعث الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك في وفاة الرئيس الإيراني الأ

رئيس مجلس النواب يعزي نظيره الإيراني رئيس مجلس النواب يعزي نظيره الإيراني

بعث رئيس مجلس النواب الأخ / يحيى علي الراعي برقية عزاة ومواساة إلى رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور / علي لاريجاني ، وذلك بوفاة رئيس مجمع

وزير الخارجية يعزي نظيره الإيراني في وفاة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني وزير الخارجية يعزي نظيره الإيراني في وفاة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني

بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله برقية عزاء إلى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد جواد ظريف في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق علي أكب

وزير الداخلية يتفقد سير العمل بمنطقة حدة الأمنية بأمانة العاصمة وزير الداخلية يتفقد سير العمل بمنطقة حدة الأمنية بأمانة العاصمة

تفقد وزير الداخلية اليوم اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسى سير العمل بمنطقة حدة الأمنية بأمانة العاصمة. واطلع الوزير القوسي ومعه مدير أمن أمانة العاصمة العميد

عضو مجلس العموم البريطاني اندرو ميتشل يصل صنعاء عضو مجلس العموم البريطاني اندرو ميتشل يصل صنعاء

وصل الى صنعاء اليوم عضو مجلس العموم البريطاني اندروميتشل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ذكر ميتشل أن زيارته تهدف إلى الاطلاع

مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بتصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف لهم بنهم مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بتصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف لهم بنهم

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم خلال التصدي لزحف لهم بإتجاه منطقة المدفون في نهم. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن و

محافظ تعز : الجيش واللجان الشعبية حققوا انتصارات نوعية وما حدث في ذباب كان معركة مصيرية فاصلة محافظ تعز : الجيش واللجان الشعبية حققوا انتصارات نوعية وما حدث في ذباب كان معركة مصيرية فاصلة

اكد محافظ محافظة تعز عبده محمد الجندي ان محافظة تعز حققت في اليومين الماضيين انتصارات ميدانية كبيرة في خمس جبهات بالأحياء الشرقية لمدينة تعز وضواحيها الريفية بم

صاروخية الجيش واللجان تستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في جبل جرداد بتعز صاروخية الجيش واللجان تستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في جبل جرداد بتعز

استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبل جرداد بمحافظة تعز . وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ /

العيد ال49 للاستقلال
جريمة الصالة الكبرى
كتاب .. (المحرقة الكبرى .. اليمن - 2016 )

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