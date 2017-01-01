الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2017
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ترامب يوقع قرارين بشأن تأمين الحدود وبناء جدار مع المكسيك ترامب يوقع قرارين بشأن تأمين الحدود وبناء جدار مع المكسيك

صادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرارين بشأن تأمين الحدود وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك, وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي عقب توقيعه القرارين، أن بناء الجدار عل

الجيش الروسي يطهر 70 هكتارا من الألغام في حلب الجيش الروسي يطهر 70 هكتارا من الألغام في حلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن فريقا من خبراء الألغام الروس قاموا بإبطال عمل أكثر من 400 عبوة ناسفة في شرق مدينة حلب السورية خلال الساعات الـ24 الماضية. ونقلت

صد زحفين لمرتزقة العدوان باتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز صد زحفين لمرتزقة العدوان باتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحفين كبيرين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه مدينة المخا ومنطقة العمري بمحافظة تعز . وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء

مجلس الوزراء واصل مناقشة السبل الكفيلة بتخصيص الدعم اللازم للجبهات مجلس الوزراء واصل مناقشة السبل الكفيلة بتخصيص الدعم اللازم للجبهات

واصل مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، مناقشة السبل والإجراءات الكفيلة بتخصيص الدعم اللازم للجبهات، وا

طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم مساء أمس ثلاث غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ " أن

احياء الذكرى الأولى لاستشهاد القاضي يحيى محمد ربيد احياء الذكرى الأولى لاستشهاد القاضي يحيى محمد ربيد

اقيم اليوم في المعهد العالي للقضاء بصنعاء فعالية احيائية للذكرى الأولى لاستشهاد القاضي يحيى بن محمد ربيد الذي استشهد هو وثمانية من أفراد أسرته، إثر استهداف طيرا

وزير الخارجية: إحاطة ولد الشيخ اليوم في نيويورك ستحدد مصداقيته وزير الخارجية: إحاطة ولد الشيخ اليوم في نيويورك ستحدد مصداقيته

قال الأخ وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله إن اليمن تنتظر إحاطة المبعوث الاممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ التي سيقدمها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي الساعة

شركة يمن موبايل تنظم حفل توزيع عائدات حملة دوائي الرابعة لمرضى الثلاسيميا شركة يمن موبايل تنظم حفل توزيع عائدات حملة دوائي الرابعة لمرضى الثلاسيميا

نظمت شركة الهاتف النقال "يمن موبايل" اليوم بصنعاء حفل توزيع عائدات حملة دوائي الرابعة لدعم مرضى الثلاسيميا بالتعاون مع الجمعيات الخيرية. وفي الحفل أشا

ناطق القوات المسلحة ينفي مزاعم السيطرة على المخا ناطق القوات المسلحة ينفي مزاعم السيطرة على المخا

نفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان ما تناقلته وسائل اعلام العدوان من معلومات حول السيطرة على جنوب الشريط الساحلي الغربي ومدينة وميناء

لبوزةيؤكدعلى ضرورة انشاء محاكم مستعجلة للفصل في قضايا المال العام لبوزةيؤكدعلى ضرورة انشاء محاكم مستعجلة للفصل في قضايا المال العام

استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى الدكتور قاسم لبوزة بحضور عضو المجلس السياسي سلطان السامعي اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الد

تفجير مبنى الأمن السياسي في تعز بعبوات ناسفة تفجير مبنى الأمن السياسي في تعز بعبوات ناسفة

فجر مسلحون من كتائب مرتزقة العدوان السعودي فجر اليوم مبنى جهاز الأمن السياسي غربي مدينة تعز بعد ساعات من اقتحامه على خلفية صراعات بين فصائل المرتزقة في مدينة تع

إحباط عملية انتحارية في إب إحباط عملية انتحارية في إب

أحبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة إب عملية انتحارية كانت تستهدف المواطنين بمديرية الرضمة . وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن

جريمة الصالة الكبرى
كتاب .. (المحرقة الكبرى .. اليمن - 2016 )

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