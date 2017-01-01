مصدر مسؤل يعبر عن أسفه للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عدن يوم ال١٣ من يناير الجاري

تابع مصدر مسؤل في رئاسة مجلس الوزراء الاحداث المؤسفة التي وقعت بين الشباب المغرر بهم في مديريتي كريتر وخورمكسر بمحافظة عدن، يوم ال١٣ عشر من يناير ال