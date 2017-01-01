الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2017
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رئيس المجلس السياسي يشيد بجامعة العلوم الشرعية بالحديدة ودورها في تخريج الكوادر رئيس المجلس السياسي يشيد بجامعة العلوم الشرعية بالحديدة ودورها في تخريج الكوادر

التقى الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين مقبولي والقاضي العلامة الشيخ محمد بن علي مرعي رئ

حكم نهائي : جزيرتا تيران وصنافير مصريتان حكم نهائي : جزيرتا تيران وصنافير مصريتان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصراليوم الاثنين حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر

سلطنة عمان تعلن وصول 10معتقلين مفرج عنهم من جوانتانامو سلطنة عمان تعلن وصول 10معتقلين مفرج عنهم من جوانتانامو

أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين وصول عشرة سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل جوانتانامو العسكري في إطار مسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما

مصرع 15 مرتزقاً بقصف مدفعية العدوان موقعا لهم في مأرب مصرع 15 مرتزقاً بقصف مدفعية العدوان موقعا لهم في مأرب

لقي 15 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في قصف لمدفعية العدوان استهدف موقعهم بوادي الربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب . وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأن

استشهاد وإصابة 7مواطنين في غارة للعدوان على محافظة الجوف استشهاد وإصابة 7مواطنين في غارة للعدوان على محافظة الجوف

استشهد وأصيب سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأن

ثروات 8 أشخاص تعادل ما يملكه نصف سكان الأرض ثروات 8 أشخاص تعادل ما يملكه نصف سكان الأرض

كشف بحث حديث لمؤسسة "أوكسفام" الدولية التي تسعى لمكافحة الفقر في العالم، أن 8 مليارديرات فقط يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم،

فرنسا : مخطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ستكون له عواقب خطيرة فرنسا : مخطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ستكون له عواقب خطيرة

حذرت عدد من الدول الأوروبية من خطط إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لنقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس المحتلة . ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان م

بداية مخيبة لنسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا بداية مخيبة لنسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا

افتتح المنتخب التونسي مشواره في كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام نظيره السنغالي (0-2)، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد 15 يناير، في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية

مصرتتوقع ارتفاع الاستثمارالأجنبي في أدوات الخزانةإلى11مليار$ مصرتتوقع ارتفاع الاستثمارالأجنبي في أدوات الخزانةإلى11مليار$

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية ربما يرتفع إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية ف

30 قتيلا بسقوط طائرة شحن تركية في عاصمة قرغيزستان 30 قتيلا بسقوط طائرة شحن تركية في عاصمة قرغيزستان

بلغ عدد ضحايا سقوط طائرة شحن تركية صباح يوم الاثنين على منطقة سكنية في ضواحي العاصمة القرغيزية بشكيك، إلى 30 شخصا، بينهم 3 أشخاص من طاقم الطائرة. وذكرت وكالة &

مصدر مسؤل يعبر عن أسفه للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عدن يوم ال١٣ من يناير الجاري مصدر مسؤل يعبر عن أسفه للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عدن يوم ال١٣ من يناير الجاري

تابع مصدر مسؤل في رئاسة مجلس الوزراء الاحداث المؤسفة التي وقعت بين الشباب المغرر بهم في مديريتي كريتر وخورمكسر بمحافظة عدن، يوم ال١٣ عشر من يناير ال

مصرع وجرح 40 من مرتزقة العدوان بينهم قيادات كبيرة في عملية نوعية في باب المندب مصرع وجرح 40 من مرتزقة العدوان بينهم قيادات كبيرة في عملية نوعية في باب المندب

أكد مصدر عسكري مصرع وجرح 40 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في منطقة باب المندب. وأوضح المصدر في تصريح لوكا

العيد ال49 للاستقلال
جريمة الصالة الكبرى
كتاب .. (المحرقة الكبرى .. اليمن - 2016 )

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