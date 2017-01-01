الأحد 01 يناير-كانون الثاني 2017
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديريتي نهم وصعفان طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديريتي نهم وصعفان

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على مديريتي نهم وصعفان بمحافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن الطيران المعادي استهدف بغارتين نقيل بن غيل

مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول

ا رتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي في اسطنبول أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة، إلى 39 قتيلا بينهم 16 أجنبيا، كما أصيب نحو 69 شخصا آخرون وفقا لو

مقتل 29 في ثلاثة تفجيرات ببغداد مع تصاعد القتال في الموصل مقتل 29 في ثلاثة تفجيرات ببغداد مع تصاعد القتال في الموصل

أدت ثلاثة تفجيرات إلى مقتل 29 شخصا في بغداد يوم السبت في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة القتال بمدينة الموصل الشمالية حيث تحاول القوات الحكومية طرد مقاتلي تنظيم الدو

شبوة : الجيش واللجان يفشلون زحفين لمرتزقة العدوان باتجاه عسيلان شبوة : الجيش واللجان يفشلون زحفين لمرتزقة العدوان باتجاه عسيلان

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه مديرية عسيلان بشبوة موقعين عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. وأوضح مصدر عسكر

الجيش واللجان يطهرون ثلاثة مواقع في منطقة الخليفين بالجوف الجيش واللجان يطهرون ثلاثة مواقع في منطقة الخليفين بالجوف

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير ثلاثة مواقع بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن و

المجلس السياسي يناقش مع وزراء المالية والنفط والدفاع خططا إقتصادية وعسكرية المجلس السياسي يناقش مع وزراء المالية والنفط والدفاع خططا إقتصادية وعسكرية

عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس. وفي الإجتما

المجلس السياسي يثمن دور أبطال الجيش واللجان وتضحياتهم في التصدي للعدوان ومرتزقته المجلس السياسي يثمن دور أبطال الجيش واللجان وتضحياتهم في التصدي للعدوان ومرتزقته

اطلع المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة على المس تجدات العسكرية والأمني

رئيس المجلس السياسي الأعلى يهنئ الرئيس الكوبي بالعيد الوطني رئيس المجلس السياسي الأعلى يهنئ الرئيس الكوبي بالعيد الوطني

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة الى الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا بمناسبة احتفالات الشعب الكوبي الصديق العيد الوطني. سبأ

وزير الصحة يتفقد مستشفى الثورة العام بصنعاء وزير الصحة يتفقد مستشفى الثورة العام بصنعاء

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ أهمية أن يستعيد مستشفى الثورة العام دوره الريادي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وأبدى الدك

ترامب يشيد بتعامل الرئيس الروسي ''الذكي'' مع العقوبات الأمريكية ترامب يشيد بتعامل الرئيس الروسي ''الذكي'' مع العقوبات الأمريكية

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بما وصفه بالذكاء الشديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو إثر اتهامها بالتد

الاتحاد الدولي للصحافيين:مقتل 93 صحافيا وعاملا في وسائل الاعلام في 2016 الاتحاد الدولي للصحافيين:مقتل 93 صحافيا وعاملا في وسائل الاعلام في 2016

افاد الاتحاد الدولي للصحافيين الجمعة ان 93 من الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام قتلوا خلال العام 2016 في حوادث مرتبطة بعملهم، وهو عدد ادنى بعشرين من العام 20

إعطاب دبابة أبرامز وتدمير آليتين عسكريتين سعوديتين بنجران وجيزان إعطاب دبابة أبرامز وتدمير آليتين عسكريتين سعوديتين بنجران وجيزان

أعطبت وحدات من الجيش واللجان الشعبية، اليوم دبابة أبرامز سعودية وآليتين عسكريتين بمواقع متفرقة بنجران وجيزان. وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (س

العيد ال49 للاستقلال
جريمة الصالة الكبرى
كتاب .. (المحرقة الكبرى .. اليمن - 2016 )

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