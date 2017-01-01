الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2017
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إفشال زحف لمرتزقة العدوان مدعوم بغارات مكثفة بإتجاه جبال يام في نهم إفشال زحف لمرتزقة العدوان مدعوم بغارات مكثفة بإتجاه جبال يام في نهم

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه جبال يام بنهم موقعين عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم . وأكد مصدر عسكري لوكال

خسائر كبيرة للمرتزقة في كرش بلحج خسائر كبيرة للمرتزقة في كرش بلحج

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب أخرين اليوم خلال مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في منطقة كرش بمحافظة لحج. وأكد مصدر عسكري لوكالة الأن

مصدر عسكري يكشف مصير قائد عمليات الأباتشي لقوات الغزو الاماراتي في ذوباب مصدر عسكري يكشف مصير قائد عمليات الأباتشي لقوات الغزو الاماراتي في ذوباب

قال مصدر عسكري ان قوات الجيش واللجان كسرت زحفا كبيرا في أطراف مديرية ذوباب في محافظة تعز , ما اسفر عن مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة بينهم قيادات واكد المصدر إص

مصدر عسكري يكشف مصير قائد عمليات الأباتشي لقوات الغزو الاماراتي في ذوباب مصدر عسكري يكشف مصير قائد عمليات الأباتشي لقوات الغزو الاماراتي في ذوباب

قال مصدر عسكري ان قوات الجيش واللجان كسرت زحفا كبيرا في أطراف مديرية ذوباب في محافظة تعز , ما اسفر عن مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة بينهم قيادات واكد المصدر إص

طيران العدوان يشن 20 غارة على مديرية نهم طيران العدوان يشن 20 غارة على مديرية نهم

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطير

القوات البحرية اليمنية تحذر بوارج العدوان من إستخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية القوات البحرية اليمنية تحذر بوارج العدوان من إستخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية

حذرت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل اليمنية، بوارج العدوان من إستخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية. وقالت " إن بوارج العدوان تستخدم الممرات ا

مجلس الوزراء يشيد بالأداء البطولي للجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان مجلس الوزراء يشيد بالأداء البطولي للجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان

وقف مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أمام الأداء البطولي والصمود الأسطوري الذي يسطره أب طال الجيش والأمن والل

مقتل وجرح أعداد من المرتزقةوأسر آخرين وإعطاب آليتين باقتحام مواقعهم في المهاشمة بالجوف مقتل وجرح أعداد من المرتزقةوأسر آخرين وإعطاب آليتين باقتحام مواقعهم في المهاشمة بالجوف

لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في منطقة المهاشمة بإطراف مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وأوضح

أبطال الجيش واللجان الشعبية يتصدون لمحاولتي تقدم لمرتزقة العدوان بإتجاه صرواح أبطال الجيش واللجان الشعبية يتصدون لمحاولتي تقدم لمرتزقة العدوان بإتجاه صرواح

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لمحاولتي تقدم لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي جنوب وشرق مديرية صرواح بمأرب. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ

نائب رئيس الأركان يؤكد الدور الحيوي للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية نائب رئيس الأركان يؤكد الدور الحيوي للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية

أكد نائب رئيس هيئه الاركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي على الدور الحيوي الهام الذي تضطلع به الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية في التدريب والتأهيل التخ

تشييع جثمان الشهيد العميد الركن حمود عزمان تشييع جثمان الشهيد العميد الركن حمود عزمان

شُيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلح رئيس عمليات اللواء العاشر صاعقة العميد الركن /حمود صالح محمد عزمان الذي استشهد وهو يؤدي وا

اسقاط طائرة استطلاع معادية في جيزان اسقاط طائرة استطلاع معادية في جيزان

قال مصدر عسكري ان ابطال الجيش واللجان تمكنوا اليوم من إسقاط طائرة استطلاع سعودية في قطاع جيزان. وقال المصدر أن وحدات الدفاع الجوي واللجان الشعبية أسقطوا طائرة ا

العيد ال49 للاستقلال
جريمة الصالة الكبرى
كتاب .. (المحرقة الكبرى .. اليمن - 2016 )

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