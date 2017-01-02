القوة الصاروخية والمدفعية تدك عدد من مواقع العد السعودي في نجران

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من المواقع العسكرية السعودية في نجران. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش والل