مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول

ا رتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي في اسطنبول أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة، إلى 39 قتيلا بينهم 16 أجنبيا، كما أصيب نحو 69 شخصا آخرون وفقا لو