الإثنين 06 فبراير-شباط 2017
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عاجل : إجراء تجربة ناجحة بصاروخ باليستي ضد هدف عسكري في الرياض عاجل : إجراء تجربة ناجحة بصاروخ باليستي ضد هدف عسكري في الرياض

أعلنت القوة الصاروخية عن إجراء تجربة ناجحة بصاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض .. تفاصيل أوفى لاحقاً .

الحديدة/طيران العدوان يدمر مزرعة مواطن بمديرية التحيتا ويلحق بها خسائر جسيمة الحديدة/طيران العدوان يدمر مزرعة مواطن بمديرية التحيتا ويلحق بها خسائر جسيمة

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي، مزرعة المواطن العزي يعقوب بغارة خلفت دمار كبير بالمزرعة. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن الغارة تسببت في تدمير مشروع مياه ال

مأرب /تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنها مأرب /تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنها

دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية للمرتزقة على متنها معدل23 بوادي نملة بإطراف مديرية حريب القراميش بمأرب. وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عددا من م

التربية تدين إستهداف العدوان لمجمع 22 مايو في برط بالجوف ومدرسةبن مسعود بصعدة التربية تدين إستهداف العدوان لمجمع 22 مايو في برط بالجوف ومدرسةبن مسعود بصعدة

أدانت وزارة التربية والتعليم إستهداف العدوان السعودي الأمريكي لمجمع 22 مايو التربوي بمديرية برط المراشي محافظة الجوف ومدرسة عبدالله بن مسعود بمديرية رازح محافظة

محلي تعز يناشد المنظمات الدولية إنقاذ المواطنين بالمخا وذباب جراء قصف العدوان محلي تعز يناشد المنظمات الدولية إنقاذ المواطنين بالمخا وذباب جراء قصف العدوان

ناشدت السلطة المحلية بمحافظة تعز المنظمات الإنسانية الدولية، إنقاذ المواطنين من الأطفال والنساء والشيوخ بمديريتي المخا وذباب والذين يتعرضون لقصف وحشي وهيستيري م

الجندي يلتقي بقيادات السلطة المحلية في مديريات دمنة خدير وحيفان وسامع والصلو الجندي يلتقي بقيادات السلطة المحلية في مديريات دمنة خدير وحيفان وسامع والصلو

التقي محافظ تعز عبده الجندي يوم الأحد قيادات السلطة المحلية في مديريات دمنة خدير وحيفان وسامع والصلو وكرس الاجتماع لمناقشة عددا من القضايا التنموية والخدمية وجه

وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى اليمن وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى اليمن

التقى وزير الخارجية هشام شرف عبد الله اليوم بصنعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء محمد فرحات. وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية القائم بأ

إستهداف تجمع لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء بنجران إستهداف تجمع لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء بنجران

إستهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قبالة منفذ الخضراء بنجران . وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الج

القوة الصاروخية والمدفعية تدك عدد من مواقع العد السعودي في نجران القوة الصاروخية والمدفعية تدك عدد من مواقع العد السعودي في نجران

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من المواقع العسكرية السعودية في نجران. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش والل

الجيش واللجان الشعبية يدمرون خمس آليات سعودية في جيزان الجيش واللجان الشعبية يدمرون خمس آليات سعودية في جيزان

دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم خمس آليات عسكرية سعودية في جيزان. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من

شركة النفط بذمار تنفذ حملة ميدانية للتفتيش على محطات المشتقات النفطية شركة النفط بذمار تنفذ حملة ميدانية للتفتيش على محطات المشتقات النفطية

بدأت لجان فرع شركة النفط اليمنية بذمار اليوم حملة ميدانية إلى محطات بيع المشتقات النفطية للتفتيش على الطرمبات والتأكد من سلامة أختامها ومطابقتها للمواصفات. وأوض

وزير الداخلية يطلع على سير العمل بمستشفى الشرطة النموذجي وزير الداخلية يطلع على سير العمل بمستشفى الشرطة النموذجي

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي اليوم على سير العمل بمستشفى الشرطة النموذجي . وتفقد وزير الداخلية أحوال الجرحى الذين أصيبوا جراء العدوان الس

جريمة الصالة الكبرى
كتاب .. (المحرقة الكبرى .. اليمن - 2016 )

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